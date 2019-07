Mazurek zza Szyby: W którą stronę pójdzie Stelmet?

Zatrudnienie Żana Tabaka to ciekawy ruch klubu z Zielonej Góry, w którym zanosi się na radykalną przebudowę. Autorzy podcastu „MzS” tym razem dyskutują o najbliższej przyszłości Stelmetu Enei BC.

PZBUK! Bonus powitalny 500 zł na start – podwajamy pierwszy depozyt!

W dzisiejszym odcinku przede wszystkim o Stelmecie, który zatrudnieniem Żana Tabaka zrobił pierwszy, zdaniem autorów pozytywny, krok w kierunku przebudowy zespołu i poprawy wizerunku klubu.

Mówimy także o bardzo ciekawej pracy związanej z Tour de France i wyczekiwaniu na kolejne transfery.

***

Mazurek zza Szyby – podcast Grzegorza Szybienieckiego (@gszyb) i Jacka Mazurka (@k44wy3p52):

Mazurek zza Szyby #8 – Dosyć już odgrzewanych kotletów! – słuchaj TUTAJ >>

Mazurek zza Szyby #7 – Polpharma ciekawa, ale czy wygrywająca? – słuchaj TUTAJ >>

Mazurek zza Szyby #6 – Jak hartuje się Stal? – słuchaj TUTAJ >>

Mazurek zza Szyby #5 – Phil Greene czy James Florence? – słuchaj TUTAJ >>

Mazurek zza Szyby #4 – King Szczecin mocniejszy niż rok temu – słuchaj TUTAJ >>

Mazurek zza Szyby #3 – W Toruniu faktycznie potrzeba zmian! – słuchaj TUTAJ >>

Mazurek zza Szyby #2 – Czy „Sokół” pasowałby do Anwilu? – słuchaj TUTAJ>>

Mazurek zza Szyby #1 – Jaka to będzie Astoria? – słuchaj TUTAJ >>

Podcast „MzS” dostępny jest także na Spotify – TUTAJ>>

Już wkrótce kolejne odcinki!