Mazurek zza Szyby: W Toruniu faktycznie trzeba zmian!

Znów nie udało się sięgnąć po złoto, czas na zdecydowane ruchy Polskiego Cukru! Jakiego trenera potrzeba „Piernikom”? Jak w tej odmianie mógłby pomóc Jakub Schenk?

PZBUK – dołącz do gry i odbierz darmowy zakład 50 złotych! >>

Rewolucja czy ewolucja? – Jeśli Polski Cukier, po kilku latach w ścisłej czołówce ligi, chce wreszcie sięgnąć po wymarzony złoty medal, musi wreszcie dokonać bardziej wyrazistych zmian – uważają autorzy podcastu. W którym kierunku zmierzają tego lata „Twarde Pierniki”?

Mazurek zza Szyby – podcast Grzegorza Szybienieckiego (@gszyb) i Jacka Mazurka (@k44wy3p52):

Mazurek zza Szyby #2 – Czy „Sokół” pasowałby do Anwilu? – słuchaj TUTAJ>>

Mazurek zza Szyby #1 – Jaka to będzie Astoria? – słuchaj TUTAJ >>

Już wkrótce kolejne odcinki!