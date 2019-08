ME U16: Polscy kadeci zaczynają walkę o awans

W czwartek w Podgoricy walkę w mistrzostwach Europy U16 dyw. B rozpocznie reprezentacja Polski kadetów. Pierwszym rywalem naszej drużyny będzie Szwecja.

Po ubiegłotygodniowym sukcesie kadry juniorów (2. miejsce w ME U18 dyw. B i awans do dywizji A) apetyty na pewno wzrosły. Drużyna prowadzona przez trenera Dawida Mazura może więc zmagać się z dodatkową presją – jednak na pewno nie jest bez szans na powtórzenie dobrego wyniku starszych kolegów.

Co ciekawe, w składzie znajduje się dwóch zawodników trenujących poza granicami Polski – mierzący 204 cm środkowy Łukasz Walkowiak czy dwumetrowy rzucający, budzący już zainteresowanie zagranicznych skautów, Jeremy Sochan.

Polacy rozpoczną zmagania w czwartek o 13:45 meczem ze Szwecją. Następnymi przeciwnikami w grupie będą reprezentacje Kosowa (piątek, 18:15), Norwegii (sobota, 16:00), Węgier (poniedziałek, 18:15) oraz Bułgarii (wtorek, 13:45).

System rozgrywek jest taki sam, jak w przypadku ME U18 – z sześciodrużynowej grupy do ćwierćfinałów awansują tylko dwie najlepsze ekipy, a w celu awansu do dywizji A trzeba znaleźć się w pierwszej trójce.

System rozgrywek:

http://www.fiba.basketball/europe/youth-competition-system-24-teams.pdf

Transmisje – YouTube:

https://www.youtube.com/user/fibaworld

Skład Polaków:

PG: Aleksander Wiśniewski (Biofarm Basket Poznań, 192 cm), Hubert Łałak (UKS Siódemka Sopot, 177 cm), Aleksy Janiec (UKS Gim 92 Ursynów, 187 cm)

SG: Jeremy Sochan (Itchen College / Team Solent Kestrels, 200 cm), Igor Lewandowski (MKKS Rybnik, 189 cm), Maksymilian Wilczek (Śląsk Wrocław, 194 cm)

SF: Wojciech Siembiga (Śląsk Wrocław, 196 cm), Iwo Maćkowiak (Biofarm Basket Junior Poznań, 197 cm)

PF: Wiktor Kania (UKS Gim 92 Ursynów, 198 cm), Konrad Rosiński (King Wilki Morskie Szczecin, 202 cm)

C: Łukasz Walkowiak (Stella Azzura Rzym, 204 cm), Przemysław Paduch (MKS Dąbrowa Górnicza, 202 cm)

Trenerzy: Dawid Mazur, Tomasz Chwiałkowski, Łukasz Kasperzec, Marcin Waśniewski, Michał Janduła

Michał Świderski, @miswid