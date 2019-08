ME U16: Trzy mecze – trzy zwycięstwa kadetów

Świetnie rozpoczęła turniej Dywizji B w Czarnogórze reprezentacja Polski do lat 16. Zespół prowadzony przez Dawida Mazura wygrał wszystkie swoje dotychczasowe spotkania.

Polacy rozpoczęli turniej rozgrywany w Podgoricy od zwycięstwa ze Szwecją (74:59), a potem grali z niżej notowanymi rywalami. Bezbłędnie wywiązali się z roli faworytów, gromią najpierw Kosowo (116:44), a potem Norwegię (108:39). Po 3. rundach spotkań są liderami grupy, z bilansem 3-0.

W niedzielę polska drużyna ma dzień przerwy. Po weekendzie zagra jeszcze z Bułgarią (także bilans 3-0) oraz Węgrami (1-2). Do dalszej fazy przejdą dwie najlepsze drużyny z grupy, a do Dywizji A awansują 3 pierwsze ekipy całego turnieju.

Liderem polskiej drużyny jest Jeremy Sochan, który w 23 minuty na parkiecie notuje średnie na poziomie 12.7 punktu, 8.7 zbiórki oraz 4 asyst na mecz, trafia 50% rzutów z gry. Przy okazji mecz z Kosowem 22 punkty zdobył Maksymilian Wilczek, a w pojedynku z Norwegią najskuteczniejszy był Igor Lewandowski, który uzbierał 25 oczek, trafiając 7/13 z dystansu.

Najbliższy mecz Polacy zagrają z Węgrami – w poniedziałek, o godz. 18.15. Transmisje wszystkich spotkań można oglądać na profilu FIBA w YouTube.

RW