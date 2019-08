ME U16: Wygrana ze Szwecją na dobry początek

Reprezentacja Polski kadetów rozpoczęła mistrzostwa Europy Dywizji B w Podgoricy od zwycięstwa. Podopieczni Dawida Mazura pokonali Szwecję 74:59.

Pierwsza połowa była wyrównana, obserwowaliśmy sporo niecelnych rzutów z dystansu po obu stronach. Po zmianie stron różnicę zrobiła lepsza obrona Polaków. W ataku graliśmy ciągle falami, ale wystarczyło to na zbudowanie przewagi, a w końcówce zdarzył się nawet na odjazd na prawie 20 pkt

Indywidualnie – statystycznie świetnie wypadł Jeremy Sochan, który miał 15 punktów, 13 zbiórek (8 w ataku!) oraz 6 przechwytów. Double double zaliczył także Konrad Rosiński (10+10). Hubert Łałak zdobył 15 punktów, a Aleksander Wiśniewski zanotował 8 asyst.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

W swoim drugim spotkaniu Polacy zmierzą się z Kosowem. Mecz w piątek o godz. 18.15 tradycyjnie będzie można zobaczyć na profilu FIBA w YouTube. Z sześciodrużynowej grupy do ćwierćfinałów awansują tylko dwie najlepsze ekipy, więc każde zwycięstwo się liczy.

PG