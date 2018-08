ME U18: Coś poszło bardzo nie tak

Słaby występ polskiej reprezentacji w mistrzostwach Europy U18 dywizji B przeszedł – w przeciwieństwie do świetnych U20 – właściwie bez echa. Po pierwsze, na pewne sprawy warto spuścić kurtynę milczenia, po drugie – najwyraźniej zwyczajnie wolimy rozmawiać o sukcesach.

Nike Zoom KD11 „Still KD” – zagraj w butach Kevina Duranta! >>

Już pierwszy mecz pokazał, że nie będzie to dla naszych juniorów łatwy turniej. Wyraźna przegrana z Portugalią była szokiem, choć potem ta Portugalia wygrała naszą grupę i dzielnie radziła sobie w ćwierćfinale z Belgią. To wyraźnie pokazało, że licząc na łatwą przeprawę na podstawie „koszykarskości” krajów, z którymi przychodzi nam się potykać, można łatwo się… potknąć. Cały turniej wygrała zresztą Holandia, dla której był to pierwszy w historii tytuł w rozgrywkach FIBA.

Co poszło nie tak? Awans kadry U20 wyraźnie podkreślił ogromną rolę sztabu trenerskiego dla końcowego wyniku. Nie mam wiedzy ani zamiaru, aby pastwić się nad ich kolegami z kadry U18, ale krótko – jakikolwiek plan mieli, nie sprawdził się i kropka. Wnioski niech wyciągają mądrzejsi.

Zaledwie 12. miejsce jest wielce niesatysfakcjonujące, ale co gorsze – jest ono bezpośrednim wynikiem stylu, jaki zaprezentowali Polacy w Skopje. Porażki się zdarzają, ale bezradność w obronie we wspomnianym meczu z Portugalią, fatalna końcówka z Białorusią, w której rywal łatwo odjechał nam po wyrównanym meczu, czy przegrana z – powiedzmy sobie szczerze – pół-amatorsko traktującą ten sport Norwegią, to rzeczy, które nie powinny mieć miejsca w ciągu kilku dni. Wstyd – to najkrótsze i najczęściej słyszane podsumowanie.

Jak bardzo słabi byśmy nie byli, taka sytuacja nie ma prawa się powtórzyć.

Po tym turnieju można wyciągnąć niepokojący wniosek – jest najwyraźniej jakimś naszym przekleństwem, że nie potrafimy wykorzystać potencjału zawodników (wspominałem kiedyś różnicę między grą w klubie a w reprezentacji np. Adama Waczyńskiego). Nie wierzę, żeby teksty o dobrych występach Andrzeja Pluty w euroligowych turniejach, czy te umieszczające Aleksandra Balcerowskiego w czołówce europejskich talentów (tego drugiego ESPN wymienił wśród najciekawszych graczy tego turnieju), były błędem. Co więcej, trenujący w polskich klubach zawodnicy również mieli przebłyski – szczególnie dobrze rokujący na przyszłość Aleksander Lewandowski czy pewny z dystansu Marcin Woroniecki. Tyle że to były tylko elementy układanki, które razem nie dały żadnego obrazu.

Niezależnie od ilości talentu w danym roczniku, nic nie osiągniemy, jeśli sami nie będziemy w stanie go wykorzystać. Banalne? Powtórzcie to trenerom i członkom Wydziału Szkolenia PZKosz.

Michał Świderski, @miswid

Nike Zoom KD11 „Still KD” – zagraj w butach Kevina Duranta! >>