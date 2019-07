ME U18: Dobry start Polaków – dwie wygrane

Optymistyczny początek rywalizacji w mistrzostwach Europy dywizji B. Reprezentacja Polski turniej w Oradei zaczęła od dwóch zwycięstw – z Bułgarią i Rumunią.

W piątek drużyna prowadzona przez Andrzeja Adamka pokonała Bułgarię 84:75. Polacy dobrze zaczęli mecz, wygrali wyraźnie pierwszą połowę (48:32) i wystarczyło to do końcowego zwycięstwa. Zespół trafił 10 trójek na dobrej skuteczności (37%). Mateusz Kaszowski zdobył 22 punkty i miał 5 asyst, a Kacper Kłaczek dodał 17 punktów (7/11 z gry).

W sobotę w pojedynku z gospodarzami – Rumunią – kluczem do wygranej okazała się obrona. W drugiej i trzeciej kwarcie udało się zatrzymać rywali na odpowiednio 7 i 9 punktach. Polacy nie imponowali już skutecznością, ale wygrali pewnie 66:52, a trener Adamek mógł dać więcej czasu na boisku zmiennikom.

Najskuteczniejszym zawodnikiem znów był Kaszowski, który w 19 minut uzbierał 12 punktów, 7 zbiórek i 5 asyst. Kacper Kłaczek zanotował aż 5 bloków.

W niedzielę Polacy spotkają się ze znacznie trudniejszym rywalem – Belgią, która również zanotowała 2 wygrane w dotychczasowych meczach grupowych. Mecz rozpocznie się o godz. 19.45, a transmisję tradycyjnie będzie można obejrzeć na profilu FIBA w YouTube.

Polska – Rumunia 66:52 (15:16, 18:7, 19:9, 14:20)

Punkty dla Polski: M. Kaszowski 12 (2), K. Marchewka 8, S. Rompa 7, I. Kozłowski 7 (1), K. Kłaczek 7, W. Tomaszewski 7, K. Gordon 7, B. Didier-Urbaniak 5 (1), A. Sobkowiak 4, Sz. Zapała 2, B. Kulikowski 0, O. Życzkowski 0.

Bułgaria – Polska 75:84 (13:25, 19:23, 26:24, 17:12)

Punkty dla Polski: M. Kaszowski 22 (3), K. Kłaczek 17 (2), K. Gordon 12 (2), B. Didier-Urbaniak 8 (2), Sz. Zapała 8, S. Rompa 6, K. Marchewka 5, B. Kulikowski 3, A. Sobkowiak 3 (1), W. Tomaszewski 0, I. Kozłowski 0.

PG