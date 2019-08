ME U18: Dziś półfinał – wielka szansa Polaków!

Jednym zwycięstwem możemy zapewnić sobie awans do finału turnieju, ale przede wszystkim awans do elitarnej Dywizji A. W sobotę, o godz. 17.30 w Oradej, reprezentacja Polski juniorów zagra bardzo ważny mecz z Czechami.

PZBUK! Bonus powitalny 500 zł na start – podwajamy pierwszy depozyt!

Nasza kadra U18, prowadzona przez Andrzeja Adamka, nie była uznawana za faworyta do awansu, ale w turnieju w Rumunii prezentuje się naprawdę dobrze i staje właśnie przed olbrzymią szansą. Pewna wygrana 67:44 (relacja TUTAJ >>) w piątkowym ćwierćfinale z Gruzją dała szansę na sprawienie dużej, pozytywnej niespodzianki.

System rozgrywek zakłada, że do Dywizji A awansują trzy najlepsze drużyny turnieju w Oradei. Promocję do elity zapewni zatem jedno zwycięstwo w dwóch pozostałych meczach. Polska w półfinale zmierzy się z Czechami, którzy w poprzedniej rundzie wyeliminowali (83:74) Portugalię. W drugim pojedynku półfinałowym zagrają Izrael z Macedonią Północną. Zwycięzcy obu par spotkają się w finale, przegrani – jak wyżej wspomniano – dostaną jeszcze dodatkową szansę na wywalczenie awansu w meczu o 3. miejsce.

Mecz juniorów Polska – Czechy odbędzie się w sobotę o godz. 17.30. Transmisję tradycyjnie będzie można oglądać na profilu FIBA w YouTube. Link poniżej: