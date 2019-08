ME U18: Gruzja pokonana – Polska w półfinale!

Reprezentacja Polski juniorów bardzo blisko awansu do Dywizji A. W ćwierćfinale turnieju w Oradei nasz zespół pokonał Gruzję 67:44 i awansował do półfinału.

PZBUK! Bonus powitalny 500 zł na start – podwajamy pierwszy depozyt!

Pierwsza połowa kluczowego meczu z Gruzją była bardzo wyrównana, nawet przegraliśmy ją 26:29. Po przerwie Polacy potrafili jednak skutecznie wykorzystać swój najmocniejszy atut w tym turnieju – dobrą obronę. Przejęliśmy kontrolę nad meczem i z każdą minuta powiększaliśmy przewagę.

Trzecią kwartę Polacy wygrali 16:6, a na początku czwartej jeszcze przykręcili śrubę. Mieliśmy okazje do łatwych punktów z kontrataków, dwie trójki z rzędu, które podłamały rywali, trafił też Kacper Gordon. W połowie 4. kwarty przewaga przekroczyła już nawet 20 punktów i Polacy spokojnie dowieźli wygraną do ostatniego gwizdka. W całej drugiej połowie pozwoliliśmy Gruzinom zdobyć zaledwie 15 oczek…

Najwięcej punktów dla Polski zdobył Gordon – 16. Mateusz Kaszowski miał 11 punktów i 5 asyst, Błażej Kulikowski trafił 3/3 z dystansu, a Szymon Zapała zanotował 9 zbiórek, w tym aż 5 w ataku.

Polska w półfinale (sobota, godz. 17.30) zmierzy się z wygranym pojedynku Portugalia – Czechy. Do Dywizji A awansują 3 najlepsze drużyny, zatem do awansu potrzebujemy jeszcze choć 1 wygranej w 2 pozostałych spotkaniach.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

TS