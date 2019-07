ME U18: Polska wygrywa grupę – w piątek ćwierćfinał!

Reprezentacja Polski juniorów, mimo porażki w ostatnim meczu z Estonią, zajęła pierwsze miejsce w swojej grupie podczas mistrzostw Europy dywizji B w Oradei. W piątek w ćwierćfinale zagramy z Gruzją.

Środowy mecz z Estonią był najsłabszym z dotychczasowych występów kadry Andrzeja Adamka na turnieju w Rumunii. Polacy do samego końca i tak byli blisko rywali, ale ostatecznie przegrali 59:63. Na szczęście, przy identycznym bilansie 4 wygranych i 1 porażki, mieli też najkorzystniejszą sytuację w „małej tabeli” trzech drużyn i zostali sklasyfikowani na 1. miejscu w grupie A.

Najlepszym zawodnikiem polskiej drużyny tym razem był podkoszowy Szymon Zapała, który zanotował 16 punktów (7/10 z gry), 5 zbiórek i 3 bloki. Mateusz Kaszowski dodał 15 oczek, ale jego – podobnie jak resztę kolegów – zawodziła skuteczność. Zespół trafił łącznie tylko 32% rzutów z gry oraz 20% trójek.

Polacy zagrają teraz w kluczowym meczu z Gruzją, która w swojej grupie zajęła drugą pozycję, także z bilansem 4-1. Do Dywizji A awansują 3 najlepsze zespoły turnieju w Oradei, zatem spotkanie ćwierćfinałowe trzeba bezwarunkowo wygrać. Transmisję (piątek, godz. 13.00) będzie można obejrzeć na profilu FIBA w YouTube.

Estonia – Polska 63:59 (14:9, 20:15, 12:18, 17:17)

Punkty dla Polski: Sz. Zapała 16, M. Kaszowski 15 (3), K. Gordon 10 (1), B. Kulikowski 8 (2), S. Rompa 4, B. Didier-Urbaniak 2, K. Kłaczek 2, W. Tomaszewski 2, K. Marchewka 0, I. Kozłowski 0, A. Sobkowiak 0.

Pełne statystyki z meczu z Estonią są TUTAJ >>

PG