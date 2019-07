ME U18: Reprezentacja Polski w Rumunii zagra o Dywizję A

W piątek w rumuńskiej Oradei walkę w mistrzostwach Europy U18 dywizji B rozpocznie reprezentacja Polski juniorów, prowadzona przez trenera Andrzeja Adamka. Pierwszy mecz zagramy z Bułgarią.

Jak zwykle o awans do grona najlepszych drużyn nie będzie łatwo – ale jak zwykle Polacy jadą właśnie po to, aby ten cel osiągnąć. Trener Adamek ma do dyspozycji dość wysoki skład, m.in. z mierzącymi ponad 210 cm Szymonem Zapałą i Sebastianem Rompą. Być może to będzie atut biało-czerwonych w całym turnieju.

Polacy rozpoczną zmagania w piątek o 17:30 (polskiego czasu) meczem z Bułgarią. Następnymi przeciwnikami w grupie będą Rumuni (sobota, 17:30), Belgowie (niedziela, 19:45), Szwajcarzy (wtorek, 15:15) oraz Estończycy (środa, 13:00).

Miejsca na potknięcia w tym systemie rozgrywek jest mało – z sześciodrużynowej grupy do ćwierćfinałów awansują tylko dwie najlepsze ekipy. Do dywizji A awansują trzy pierwsze drużyny turnieju.

Szczegółowy system rozgrywek:

http://www.fiba.basketball/europe/youth-competition-system-24-teams.pdf

Transmisje na kanale FIBA w YouTube:

https://www.youtube.com/user/fibaworld

Skład Polaków: Kacper Gordon, Mateusz Kaszowski, Benjamin Didier-Urbaniak, Błażej Kulikowski, Wojciech Tomaszewski, Kacper Kłaczek, Igor Kozłowski, Kacper Marchewka, Adrian Sobkowiak, Oskar Życzkowski, Szymon Zapała, Sebastian Rompa

Trenerzy: Andrzej Adamek, Krzysztof Roszyk, Marek Zapałowski, Tobiasz Grzybczak, Jacek Hernik

Michał Świderski, @miswid