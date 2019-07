ME U18: Rewelacyjny start Polaków – Belgia też pokonana!

To już trzecie zwycięstwo z rzędu. W niedzielny wieczór Polska, po świetnej grze w obronie, pewnie pokonała Belgię 65:43 i rywalizację w mistrzostwach Europy Dywizji B zaczyna od perfekcyjnego bilansu 3-0.

PZBUK! Bonus powitalny 500 zł na start – podwajamy pierwszy depozyt!

Belgia, podobnie jak Polska, turniej w rumuńskiej Oradei rozpoczęła od 2 wygranych i można się było spodziewać trudnej przeprawy naszej reprezentacji juniorów. Okazuje się, że dzięki bardzo dobrej obronie, zespół prowadzony przez Andrzeja Adamka, dominował przez całe spotkanie z silnymi fizycznie rywalami.

Koncertowa była szczególnie 2. kwarta, w której zdobyliśmy aż 32 punkty. Trójki trafiali Kacper Gordon i Mateusz Kaszowski, a w pomalowanym dominowali Kacper Kłaczek i Sebastian Rompa. Belgowie nie mieli pomysłu zwłaszcza na naszą obronę strefową, odepchnięci daleko od kosza, bezradnie ograniczali się do trudnych rzutów z dystansu. Do przerwy było aż 47:22 dla Polski.

Druga połowa, choć już może bez fajerwerków, to pełna kontrola polskiego zespołu. Kłaczek skończył mecz z double double – 13 pkt. 11 zbiórek, także 13 punktów miał Gordon.

Polska zaczęła zatem turniej Dywizji B od świetnego 3-0. We wtorek o godz. 15.15 zagra ze Szwajcarią, która ma na koncie 1 zwycięstwo i 2 porażki. Transmisję tradycyjnie będzie można oglądać na profilu FIBA w YouTube.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

PG