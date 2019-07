ME U18: Świetna seria Polaków – 4. wygrana w turnieju!

Także Szwajcaria nie miała szans w starciu z reprezentacją Polski podczas mistrzostw Europy dywizji B w Oradei. Nasza drużyna rozgromiła rywala aż 81:36 i zaczęła turniej od świetnego bilansu 4-0.

PZBUK! Bonus powitalny 500 zł na start – podwajamy pierwszy depozyt!

Raz jeszcze w tym turnieju drużyna Andrzeja Adamka zdominowała rówieśników grających w dywizji B dzięki dobrej grze w obronie. Polacy pozwoli rywalom na zaledwie 10 oczek w całej drugiej połowie, a pod koniec meczu wypracowali ponad 40-punktową przewagę. Średnio w turnieju tracimy dotąd tylko 55 punktów na mecz.

Najlepszym graczem polskiej drużyny był tym razem środkowy Sebastian Rompa, który zanotował 12 punktów, 9 zbiórek i 3 bloki. Także 12 punktów miał Błażej Kulikowski, który trafił 3 z 4 rzutów z dystansu.

Polska z bilansem 4-0 jest liderem grupy i ma już zapewniony awans do fazy pucharowej. O pierwsze miejsce w grupie zagra w środę (godz. 13.00) z Estonią. Do Dywizji A awansują 3 najlepsze zespoły turnieju w Oradei. Transmisje wszystkich meczów można oglądać na profilu FIBA w YouTube.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

RW