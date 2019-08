ME U18: Wielki sukces – Polska z awansem do Dywizji A!

Reprezentacja Polski juniorów w półfinale turnieju Dywizji B pokonała Czechy 76:58 i zapewniła sobie awans do grona najlepszych drużyn w Europie. W niedzielę zagra jeszcze w finale turnieju w Oradei.

PZBUK! Bonus powitalny 500 zł na start – podwajamy pierwszy depozyt!

Polacy rozpoczęli półfinał z Czechami od koncertowej gry w ataku. Pierwsza kwartę, m.in. dzięki trójkom Mateusza Kaszowskiego, wygrali aż 25:16. Potem było trochę gorzej w ofensywie, pod presją rywala punkty przychodziły z wielką trudnością.

Tuż przed przerwą, celnym rzutem z dystansu trochę oddechu dał drużynie Igor Kozłowski i Polska prowadziła 36:31 po 20 minutach gry.

Wyrównany mecz rozstrzygnął się w ostatniej kwarcie, kiedy zespół Andrzeja Adamka popisał się świetną skutecznością, ale też i odpornością psychiczną. Czesi wcześniej kilka razy zbliżali się nawet na zaledwie 1 punkt, ale nie oddaliśmy prowadzenia nawet na moment.

Ostatnia część to świetna gra Kacpra Gordona, który raz jeszcze zaliczył celne trójki w bardzo ważnych momentach. Z trafieniami dołączyli też Igor Kozłowski i Kacper Marchewka, którzy zagrali swoje najlepsze mecze w turnieju. Na 4 minuty przed końcem Polska miała już 15 punktów przewagi i nie oddała zwycięstwa. W ostatniej kwarcie zatrzymaliśmy Czechów na 10 punktach.

Dzięki wygranej w półfinale Polacy zapewnili sobie udział w przyszłorocznych rozgrywkach Dywizji A. W finale turnieju w Oradei w niedzielę (godz. 19.45) zmierzą się ze zwycięzcą pojedynku Izrael – Macedonia Północna. Transmisję będzie można zobaczyć na profilu FIBA w YouTube.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>