ME U20: Arcyważny mecz z Ukrainą – transmisja o 12.45!

Młodzieżowa reprezentacja Polski w czwartek zmierzy się z Ukrainą w pojedynku, który może zagwarantować utrzymanie w Dywizji A. Spotkanie tradycyjnie będzie można oglądać przez YouTube.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

W środę, w pierwszym meczu fazy pucharowej, Polska przegrała z Chorwacją 75:89 (relacja TUTAJ >>), co oznacza, że musi rozgrywać mecze o utrzymanie w gronie najlepszych zespołów Europy.

W identycznej sytuacji jest Ukraina, która wczoraj przegrała z Francją aż 40:68. Podobnie jak Polska, także legitymuje się w turnieju bilansem 1-3. W fazie grupowej potrafiła niespodziewanie pokonać Serbię, wysoko przegrała z Włochami i Izraelem.

Ewentualna porażka z Ukrainą spowoduje, że znajdziemy się w bardzo trudnej sytuacji – aby pozostać w Dywizji A, będziemy musieli wygrać 2 ostatnie spotkania.

Kluczowy dla losów pozostania w elicie mecz odbędzie się w czwartek, o godz. 12.45. Na żywo będzie można go oglądać na profilu FIBA w YouTube, oto link: