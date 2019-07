ME U20: Dziś mecz Polska vs. Litwa. Jest transmisja!

W sobotę rozpoczynają się młodzieżowe mistrzostwa Europy w koszykówce. Reprezentacja Polski powróciła do elitarnej Dywizji 1 i w spotkaniu otwierającym fazę grupową dziś o godz. 17.45 zmierzy się z bardzo trudnym rywalem – Litwą.

W zeszłym roku Polacy, prowadzeni przez Przemysława Frasunkiewicza, wygrali dywizję B w tej kategorii wiekowej i dzięki temu po raz pierwszy od 4 lat zagrają wśród najlepszych.

Polacy trafili do grupy D i zagrają kolejno: z Litwą (sobota, 17:45), Grecją (niedziela, 19:30) i Słowenią (poniedziałek, 15:00).

Transmisje z meczów będą dostępne przez kanał FIBA na YouTube. Macz Polska vs. Litwa będzie można obejrzeć tu:

Skład Polaków:

PG: Łukasz Kolenda, Maciej Koperski, Mateusz Szlachetka

SG: Grzegorz Kamiński, Marcin Woroniecki, Filip Stryjewski

SF: Michał Krasuski, Hubert Wyszkowski

PF: Jan Wójcik, Aleksander Lewandowski

C: Adrian Bogucki, Patryk Kędel

