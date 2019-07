ME U20: Izrael mistrzem – Deni Avdija gwiazdą przyszłości

W finałowym meczu młodzieżowych mistrzostw Europy Izrael pokonał Hiszpanię, 92:84. Najskuteczniejszym graczem i jednocześnie MVP całego turnieju został Deni Avdija, zdobywca 23 punktów.

W rozgrywanych w Tel Avivie mistrzostwach Europy do lat 20, podobnie jak przed rokiem triumfowali Izraelczycy, czyli gospodarze. To pierwszy przypadek obrony mistrzostwa Europy od 11 lat, kiedy takiej rzeczy dokonała Serbia.

W całym turnieju gospodarze przegrali tylko raz – w pierwszym meczu fazy grupowej ulegli Serbii 81:92, która ostatecznie stała się największym rozczarowaniem tych mistrzostw i spadła do dywizji B.

W finale Izrael zmierzył się z Hiszpanią, która szła jak burza właśnie aż do finału. Niesieni dopingiem wypełnionej hali gospodarze wygrali 92:84, choć po 20 minutach był remis (42:42), a w drugą połowę lepiej weszli Hiszpanie, którzy trafili kilka trójek. Mimo to Izrael odpowiedział dobrą i skuteczną grą i to gospodarze mogli cieszyć się ze złota.









Najskuteczniejszym graczem reprezentacji Izraela był Deni Avdija (18 lat, 202 cm), który zdobył 23 punkty (9/16 z gry), rozdał 7 asyst, zebrał 5 piłek i zablokował aż 4 rzuty.

Dwa lata młodszy niż większość graczy na tym turnieju Avdija (rocznik 2001) został wybrany MVP całego turnieju (średnio 18,4 punktu, 8,3 zbiórki i 5,3 asysty) i już teraz bardzo głośno mówi się o nim, jako o największym talencie w Europie, przynajmniej na miarę loterii draftu.

Trzecie miejsce przypadło drużynie Niemiec, która w meczu o brąz pokonała Francję 73:65. Polska zajęła 14. lokatę i spadła do Dywizji B.

RW

