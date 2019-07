ME U20: Na początek sroga lekcja od Litwinów

Na inaugurację młodzieżowych mistrzostw Europy w Tel Awiwie, Polska bardzo wysoko przegrała z Litwą 71:101. Rywale w meczu trafili aż 16 razy z dystansu, w drugiej połowie nie nawiązaliśmy już walki.

Polacy zaczęli mocno stremowani, a Litwini od początku pokazywali, że rzuty z dystansu są ich silną stroną. Zaczęło się od 4:14, ale nasza drużyna potrafiła się jednak szybko podnieść.

Dobra obrona strefowa wybiła Litwinów z rytmu, a niemoc w ataku przełamali trójkami Maciej Koperski i Aleksander Lewandowski. Dogoniliśmy rywala i wygraliśmy nawet pierwszą kwartę 22:19.

Druga ćwiartka to narastające problemy z atakiem. Bardzo brakowało dobrej gry Łukasza Kolendy na rozegraniu – gracz Trefla Sopot do przerwy miał aż 5 strat i tylko 1/5 z gry, generalnie zaliczył bardzo nieudany występ. Litwini w końcu przyzwyczaili się do naszej strefy i do przerwy prowadzili dość wyraźnie 46:35.

Po zmianie stron zaczęliśmy od fatalnego 0:12, Litwa wyszła na prowadzenie aż 58:35 i takiego dystansu nie udało się już odrobić. Polacy grali do samego końca z zaangażowaniem, ale odstawali wyraźnie od rywali pod względem indywidualnych umiejętności. W ataku w wielu przypadkach raziliśmy bezradnością, zdecydowanie przegrywaliśmy też walkę o zbiórki.

Najwięcej punktów dla polskiej drużyny (12) zdobył Mateusz Szlachetka, a Grzegorz Kamiński dodał 11. Dla Litwinów Lucas Uleckas miał 25 pkt. (7/11 z dystansu), a Arnas Velicka zanotował 17 punktów i 11 asyst.

W drugim mecz fazy grupowej w niedzielę (godz. 19.30) Polska zagra z Grecją. Transmisja na kanale FIBA w YouTube.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>