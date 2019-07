ME U20: Polska o ćwierćfinał zagra z Chorwacją

Dzięki zwycięstwu 80:77 ze Słowenią Polacy zajęli 3. miejsce w grupie i w 1/8 zmierzą się z Chorwacją, która w pierwszej fazie przegrała tylko z Hiszpanią. Mecz w środę o 12:45.

Po dwóch pierwszych meczach i wysokich porażkach z Litwą i Grecją, reprezentacja do lat 20 prowadzona przez Przemysława Frasunkiewicza nie była faworytem ostatniego pojedynku ze Słowenią. Jednak Polakom udało się sprawić niespodziankę, którzy pokonali rywali 80:77 (więcej TUTAJ).

Dzięki tej wygranej Polska zajęła 3. miejsce w grupie D, co pozwoliło jej na wyższe rozstawienie w kolejne fazie. W 1/8 więc zmierzymy się z Chorwacją, która zajęła drugie miejsce w grupie C.

Chorwaci przegrali tylko z Hiszpanią (73:85) i wygrali z Łotwą (90:78) oraz Niemcami (80:69). Szczególnie wynik przeciwko reprezentacji Łotwy napawa delikatnym optymizmem – w okresie sparingowym nasza reprezentacja pokonała Łotyszy dwukrotnie (+28 i +23).

Mecz o wejście do ćwierćfinału rozegrany zostanie w środę (17 lipca) o 12:45 czasu polskiego. Transmisja na kanale YouTube FIBA.

GS