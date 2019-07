ME U20: Polska pod ścianą – w sobotę gramy z Łotwą

Aby utrzymać się w Dywizji A, młodzieżowa reprezentacja Polski musi wygrać 2 ostatnie mecze podczas turnieju w Tel Awiwie. Na początek zmierzy się z Łotwą.

W czwartek Polacy nie wykorzystali szansy na zapewnienie sobie utrzymania, przegrywając z Ukrainą 71:76 (relacja TUTAJ>>). W efekcie bardzo skomplikowali sobie sytuację w dolnej drabince turnieju. Dywizję A uratować mogą już tylko dwa zwycięstwa.

Pierwszy cel wydaje się łatwiejszy – Łotwa przegrała jak dotąd wszystkie swoje mecze w turnieju. W ostatnim spotkaniu uległa Macedonii 62:79. Drugi schodek będzie znacznie trudniejszy – w niedzielę będziemy musieli zmierzyć się ze zwycięzcą pojedynku Serbia – Włochy.

Sobotnie spotkanie z Łotwą odbędzie się o godz. 13.15 polskiego czasu. Tradycyjnie będzie można je obejrzeć na kanale FIBA w YouTube, link TUTAJ >>.

Tymczasem zbliżają się też ostateczne rozstrzygnięcia w walce o medale. W półfinałach (w sobotę wieczorem) zagrają Hiszpania z Niemcami oraz Francja z Izraelem.

