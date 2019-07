ME U20: Polska vs. Włochy – dziś mecz o wszystko!

W niedzielę, o godz. 15 wyjaśni się, czy młodzieżowa reprezentacja Polski pozostanie w Dywizji A. Potrzebujemy zwycięstwa w decydującym meczu z Włochami.

W sobotę Polacy dali sobie jeszcze jedną szansę, wygrywając mecz z Łotwą 82:68 (relacja TUTAJ >>). Dzięki temu mają jeszcze szansę zająć 13. lokatę, która gwarantuje pozostanie w Dywizji A. Sprawa w teorii jest prosta – wystarczy wygrać ostatni mecz.

Włochy z kolei w sobotę pokonały Serbię 86:63. Wcześniej m.in. rozbiły 85:58 Ukrainę, z którą nasza drużyna przegrała. W turnieju nasi dzisiejsi rywale mają bilans 2-4, zatem identyczny jak Polacy.

Niedzielne spotkanie odbędzie się o godz. 15.00. Transmisję tradycyjnie oglądać będzie można na profili FIBA w YouTube, link znajduje się TUTAJ >>

Wieczorem odbędzie się także mecz o złoty medal. W finale o godz. 19.30 zagrają Hiszpania i gospodarz imprezy – Izrael.

RW