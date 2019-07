ME U20: Polska zdegradowana – przegrany mecz z Włochami

Niestety, polskiej młodzieżówce nie udało się utrzymać w Dywizji A. Przegraliśmy w niedzielę decydujący mecz z Włochami 61:77 i zajęliśmy 14. miejsce w turnieju w Tel Awiwie.

W pierwszej połowie pokazaliśmy sporo dobrej obrony. Niestety, bardzo kiepsko wyglądała jednocześnie gra w ataku i Polska zaliczyła, kolejny w tym turnieju, nieudany początek meczu. Po 1. kwarcie było 8:20.

W ofensywie naszego zespołu mnóstwo zależy od skuteczności Łukasza Kolendy. Lider zespołu, choć pozycje były dobre, nie trafiał w niedzielę kolejnych rzutów (do przerwy 1/10 z gry), zwłaszcza z dystansu. Po I połowie przegrywaliśmy aż 22:40.

Tym razem nie było zrywu i pogoni naszej drużyny, wzorem poprzednich meczów. Dominujący fizycznie Włosi kontrolowali mecz, utrzymując różnicę ok. 20 punktów, głównie dzięki relatywnie łatwym trafieniom spod kosza.

Najwięcej punktów dla Polski zdobyli Kolenda i Bogucki, po 12. Kamiński dodał 10. Kilka dobrych akcji wreszcie pokazał Jan Wójcik.

Polska zakończyła mistrzostwa na 14. miejscu w stawce 16 zespołów, notując bilans 2-5. Oznacza to, że po jednym występie wracamy do Dywizji B. Spadają tam także dwa zespoły, które wyprzedziliśmy – Łotwa i Serbia.

