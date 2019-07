ME U20: Spóźniona pogoń Polaków – porażka z Chorwacją

Dużo lepsza gra w II połowie nie wystarczyła do zwycięstwa. Polska przegrała w 1/8 finału z Chorwacją 75:89 i zagra teraz mecze o utrzymanie w Dywizji A.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Przez cały turniej Polacy mają problem z dobrą grą w pierwszych minutach i w środę ten scenariusz niestety się powtórzył. Zaczęliśmy od fatalnego 4:21, mając olbrzymie problemy w ataku – zarówno z kończeniem akcji, jak i znajdowaniem pozycji pod presją kryjących na całym boisku rywali.

Jedynym graczem na poziomie Chorwatów w 1. połowie był Łukasz Kolenda, który do przerwy zdobył 16 punktów, gdy reszta drużyny łącznie zaledwie 9. Po 20 minutach przegrywaliśmy aż 25:46.

Po zmianie stron wyraźnie otrząsnęliśmy się i zaczęliśmy stopniowo odrabiać straty. Zanotowaliśmy serię 20:7, a po kilku trafieniach Marcina Woronieckiego (12 pkt.) było już 58:69. Na 4 minuty przed końcem było już nawet tylko 7 oczek (69:76) straty.

Chorwaci byli jednak lepsi i zdołali utrzymać przewagę w granicach 10 punktów. Polakom nie udało się wybronić najważniejszych akcji, zabrakło dodatkowych opcji w ataku, a pogoń kosztowała za dużo sił.

Świetnie grający Kolenda (24 punkty, 3 asysty, 4 przechwyty) nie trafił niestety ani jednego z 7 rzutów z dystansu. Adrian Bogucki zanotował 17 punktów, 9 zbiórek i 3 bloki.

Polska czeka teraz na przeciwników w meczach o utrzymanie w Dywizji A. Następny mecz nasza kadra zagra jutro o 12:45 z przegranym zespołem z pary Francja – Ukraina.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

TS