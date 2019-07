ME U20: Te same błędy – Polska przegrywa z Ukrainą

Fatalny początek meczu, a potem ambitna, ale spóźniona pogoń. Polska przegrała z Ukrainą 71:76 i skomplikowała sobie walkę o utrzymanie w Dywizji A.

Nasza drużyna raz jeszcze boleśnie przekonała się, że mecz ma 2 połowy. Kolejny bardzo zły początek meczu (festiwal kuriozalnych strat) i zła gra w ataku spowodowały, że przeciwnik zbudował wysoką przewagę i zyskał pewność siebie. Powtórzyły się problemy polskiego zespołu z wyprowadzeniem piłki pod presją wysoko kryjącego rywala.

Do przerwy przegrywaliśmy „tylko” 24:39, dzięki wysiłkom osamotnionego Łukasza Kolendy, który grał jeszcze jeden bardzo dobry mecz (24 pkt., 6 zbiórek, 7 asyst, 4 przechwyty). Mocno brakowało jednak Adriana Boguckiego, który zaliczał zbyt wiele pudeł spod kosza i był bezlitośnie ogrywany przez ukraińskich podkoszowych. Grzegorz Kamiński (2/10 z gry) ewidentnie nie miał dnia, występ Jana Wójcika także był bardzo nieudany.

Na początku II połowy przegrywaliśmy już różnicą 26 punktów – było 26:52. Polacy dopiero wówczas zaczęli grać wyraźnie lepiej. Serię trafień zaliczył Marcin Woroniecki (3/6 z dystansu), w ataku przydatny stał się Adrian Bogucki, poprawiliśmy obronę pod koszem. Dokładnie ten sam scenariusz, co w kilku poprzednich meczach.

Walczący ambitnie Polacy na początku 4. kwarty przegrywali już tylko 5 oczkami – było 53:58 i 9 minut do końca. W decydujących momentach raz jeszcze zabrakło zimnej krwi, sił w końcówce i obronienia decydujących akcji. Ukraina dość pewnie utrzymała niewysokie prowadzenie do ostatniego gwizdka.

Nasz zespół raz jeszcze zapłacił wysoką cenę za przegapiony początek meczu. Aby utrzymać się w Dywizji A, będzie musiał wygrać 2 ostatnie mecze.

TS