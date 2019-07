ME U20: Turniej na innej planecie

Drugi mecz i druga wyraźna porażka – powrót polskiej kadry U20 do dywizji A jest jeszcze trudniejszy, niż można się było spodziewać. Dziś Grecy rozbili biało-czerwonych aż 88:46.

Mecz rozpoczął się od akcji 2+1 Łukasza Kolendy – ale jak się potem okazało, były to jedyne punkty z gry Polaków w pierwszej kwarcie (niecelne kolejne 11 rzutów). Konto podreperowały nieco rzuty wolne, ale zanim w ogóle była okazja, żeby je trafić, Grecy prowadzili już 16:3.

Trochę lepiej wyglądała gra w drugiej kwarcie – głównie za sprawą Kolendy, który indywidualnymi akcjami rozbijał obronę rywali, punktując lub wymuszając faule. Strata do Greków zmalała z 15 nawet do tylko 8 oczek, ale to było absolutnie wszystko, na co pozwolili nam przeciwnicy. Do przerwy zdążyli dorzucić jeszcze 5 trójek i na szatni schodzili z efektownym wynikiem 50:25.

Drugą połowę trener Przemysław Frasunkiewicz potraktował już wybitnie szkoleniowo, starając się jak najlepiej przygotować drużynę do kolejnych spotkań – następne w poniedziałek o 15:00 że Słowenią.

Najlepszym strzelcem naszego zespołu był Łukasz Kolenda (15 pkt, w tym 11 w drugiej kwarcie). Pozostali Polacy dorzucili 31 oczek – i to najlepsze podsumowanie gry biało-czerwonych w tym meczu.

Przed turniejem było wiadomo, że nasz skład będzie odstawać od czołówki europejskiej. Było to widać w wielu aspektach, najbardziej przy stratach (31 w całym meczu) wymuszonych przez agresywną obronę Greków – momentami Polacy wyglądali jak wycieczka z innej koszykarskiej planety. Niepokoić może słaba mentalność tej drużyny, która już w pierwszych minutach meczu została stłamszona przez rywali. A nie da się ukryć, że to od niej będzie zależeć nasze być albo nie być w dywizji A.

Michał Świderski