Mecz 3 finału Anwil – Cukier. Kto dziś przełamie serię?

Czy Polski Cukier Toruń zdoła wreszcie wykorzystać wielką przewagę pod koszem? Jak zagrają liderzy i jak Anwil poradzi sobie z brakiem Michała Ignerskiego? 4 pytania przed trzecim meczem finałów.

1. Jak zagrają liderzy – Rob Lowery i Ivan Almeida?

Póki co amerykański rozgrywający Polskiego Cukru nie zaliczy tych finałów do udanych. Pudłował na potęgę, popełniał straty, a Anwil ograniczył jego największy atut, czyli grę 1 na 1.

Zupełnie inaczej jest z Ivanem Almeidą. Kabowerdeńczyk w drugim meczu był prawdziwym liderem Anwilu. Wygrywał większość pojedynków, punktował i asystował, a co najważniejsze nie popełniał strat. Dodatkowo w obronie był bardzo pomocny w grze przeciwko czwórką rywali.

Almeida rozegrał niemal perfekcyjny mecz, a Lowery ten z gatunku do zapomnienia. Czy Ivan da radę kontynuować tak dobrą grę i czy Rob w końcu zacznie trafiać?

2. Czy Aleksander Czyż da radę?

Kontuzja Michała Ignerskiego to ogromny kłopot dla rotacji podkoszowej Anwilu, a przecież poza grą wciąż jest także Josip Sobin. Nagle okazuje się, że włocławianie będą musieli odkurzyć Aleksandra Czyża, który w playoff pojawił się na parkiecie po raz pierwszy dopiero w ostatnim meczu.

Czyż to na pewno gracz o innej charakterystyce niż Ignerski, stąd można się zastanawiać, jak jego obecność na boisku wpłynie na zespół. Na końcu jednak najważniejsze będzie samo przygotowanie indywidualne zawodnika do tego meczu. Czy Olek udźwignie grę w finale?









3. Czy wreszcie Polski Cukier zdominuje pomalowane?

Już przed serią to właśnie tam szukaliśmy największych przewag torunian. Teraz, po kontuzji Michała Ignerskiego tym bardziej Polski Cukier powinien szukać gry pod koszem. Jednak to wszystko jest proste w teorii.

W praktyce Anwil znakomicie się broni przed grą podkoszowych Twardych Pierników. Jak tylko którykolwiek z nich zostanie wyizolowany z obrońcą, natychmiast nadchodzi podwojenie. Trener Dejan Mihevc zdecydowanie musi na trzeci mecz przygotować lepszy plan na wykorzystanie swoich graczy podkoszowych.

4. Czy Polski Cukier wciąż tak chętnie będzie zmieniał krycie na zasłonach?

Widzimy to już od serii z Arką. Jak tylko na zasłonie następuje przekazanie krycia (a to wymuszają rzucający za 3 podkoszowi z Włocławka), to obwodowy gracz z piłką ma za zadanie atakować 1 na 1 kosz i rywala.

W drugim meczu przynosiło to wiele korzyści w postaci fauli, punktów, czy odrzuceń na czyste pozycje. Wydaje się, że Polski Cukier potrzebuje nowego planu na obronę pick and rolla, bo obecny niekoniecznie się sprawdza.

We Włocławku szykuje się z pewnością komplet w Hali Mistrzów i gorąca atmosfera. Mecz numer 3 już dziś (wtorek) o 18:00, transmisja w Polsacie Sport Extra.

