Co za mecz w Bostonie – 53 punkty Isaiaha Thomasa!

Celtics przegrywali z Wizards nawet 14 punktami w trzeciej kwarcie, ale w czwartej ich lider zdobył 20 „oczek”, a kolejne 9 dodał w dogrywce. To był wielki występ, gospodarze wygrali 129:119.

Słodko-gorzką historię pisze w play-off Isaiah Thomas – śmierć siostry, jej pogrzeb, dwie porażki z Chicago Bulls, wybity ząb w meczu nr 1 z Wizards… Ale też odrabiane straty, sześć wygranych z rzędu, coraz lepsza gra, a we wtorek to już wręcz wybitna.

53 punkty, 18/33 z gry i 12/13 z wolnych. 4 zbiórki, 4 asysty i 3 przechwyty. A to wszystko z opuchniętą twarzą, dzień po zabiegu wstawiania jedynki. No i w dzień, w którym jego zmarła siostra obchodziłaby urodziny…

Najpierw jednak zanosiło się raczej na świetny mecz Wizards – goście zdobyli aż 42 punkty w pierwszej kwarcie, wypracowali 13 „oczek” przewagi. Znakomicie grał John Wall (19 punktów w tej części), bardzo skuteczny pod koszem był Marcin Gortat (14 punktów, 10 zbiórek, 3 asysty i 2 bloki, ale też 6 fauli i zejście z boiska na początku dogrywki).

Celtics odrobili straty w drugiej kwarcie, ale Wizards znów wyszli na prowadzenie – w trzeciej części wygrywali 81:67. I nawet pomimo świetnej gry Thomasa w końcówce, wygrywali 114:112 na 33 sekundy przed końcem po tym, jak Gortat znalazł na obwodzie Otto Portera, a ten trafił za trzy.

Na dogrywkę wyrównał rzutami wolnymi Thomas, rzut na wygraną spudłował Wall, a przy dobitce pomylił się Beal. Dodatkowy czas Wizards zaczęli od trójki, ale potem stracili osiem punktów z rzędu.

W serii jest zatem 2-0 dla Celtics, dwa kolejne mecze – w piątek i w poniedziałek – w Waszyngtonie. Wizards – jeśli chcą naprawdę powalczyć w tej serii, a nie tylko hasać w pierwszych fragmentach meczów – muszą utrzymać koncentrację i dobrą obronę także w czwartej kwarcie.

