Mecz dziwnych gwizdków – Warriors lepsi od Rockets

Jeszcze jeden wspaniały mecz Kevina Duranta dał Golden State Warriors minimalną wygraną 104:100 w pierwszym meczu półfinału na Zachodzie. Gracze Houston Rockets nie mieli szczęścia do decyzji sędziowskich.

– Oczekujemy tylko traktowania fair, niczego więcej – mówił po meczu rozżalonych James Harden. Jego zdaniem, i innych graczy Rockets, sędziowie nie odgwizdywali ewidentnych przewinień, zwłaszcza przy rzutach z dystansu. Częścią problemu jest fakt, że rzucający starają się ten faul wymusić, celowo skacząc w kierunku obrońcy, niezależnie od kontaktu ze strony tego drugiego. Jak wyjaśniają jednak eksperci, w niektórych przypadkach sędziowie popełnili błędy:

Joe Borgia, NBA Senior Vice President of Replay & Referee Operations, joined @NBATV to discuss two plays from #HOUatGSW and what constitutes a foul in cases of defenders closing out on shooters: pic.twitter.com/wxgVEg6tWB

— NBA Official (@NBAOfficial) April 29, 2019