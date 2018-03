Mecz ideał – genialny LeBron znów uratował Cavs

Aż 17 asyst i ani jednej straty, do tego 35 punktów na bardzo dobrym procencie. Niesamowity LeBron James poprowadził Cavaliers do wygranej 132:129 z najlepszymi na Wschodzie Toronto Raptors.

Cały ten sezon LeBron James gra na kosmicznym poziomie, ale ten mecz był zdecydowanie jednym z najlepszych. Tym bardziej, że Cavs byli już w opałach, do przerwy przegrywali aż 64:79, będąc słabszą drużyną po obu stronach boiska – Ten mecz i powrót do gry mogą być dla nas przełomem – mówił po spotkaniu Larry Drew, tymczasowy trener zespołu z Cleveland.

O przełom postarał się zaś LBJ. Jego gra i w konsekwencji linijka statystyczna okazały się wyjątkowe. Skończył z 35 punktami (11/19 z gry), 7 zbiórkami, 17 asystami i przechwytem. Nie zanotował ani jednej straty. – Nie chciałem niczego specjalnego Raptors przekazać – powiedział po meczu. Jasne…

Oczywiście, wygranej Cavs z liderem Wschodu, w sytuacji, gdy gra się bez 5 zawodników i głównego trenera, nie dokonuje się w pojedynkę. Drugi dobry mecz po powrocie zagrał Kevin Love (23 punkty, 11 zbiórek), a najlepszy swój najlepszy występ w Cleveland zanotował George Hill (10/11 z gry, 22 punkty). Ale to LeBron robił takie rzeczy:

