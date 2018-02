Mecz za meczem – Mateusz Ponitka w świetnej formie

Chwalimy go za mecze w Lidze Mistrzów, chwalimy za występy w ACB. W sobotni wieczór reprezentant polski zdobył 15 punktów w zwycięskim (84:76) meczu Iberostaru z San Pablo Burgos.

Choć beniaminek z północy Hiszpanii to drużyna z dołu tabeli ACB, gospodarze z Teneryfy wcale nie mieli łatwej przeprawy. Do przerwy było 37:33, a losy spotkanie przesądzone zostały w ostatniej kwarcie. Wygrana Iberostaru pozwoliła mu utrzymać miejsce w czołowej ósemce, dające awans do playoff.

I nie byłoby tej wygrane bez bardzo dobrej gry Mateusza Ponitki. Polak trafił doskonałe 7-8 z gry, dodał 3 zbiórki i 6 asyst. Z 15 punktami z meczu, obok doświadczonego podkoszowego Frana Vasqueza (19 pkt.), był najskuteczniejszym graczem Iberostaru. Spędził na boisku 28 minut, najwięcej w zespole.

Po 19 kolejkach ligi hiszpańskiej nasz reprezentant zdobywa średnio 15.1 punktu na mecz i 6.3 zbiórki, trafia aż 66% rzutów za 2 i 80% rzutów wolnych. W rankingu efektywności (średnio 20.1) utrzymuje się w pierwszej piątce ligi hiszpańskiej. Jedyny element do poprawy do rzuty z dystansu, wpadło mu dotąd tylko 21% trójek.

