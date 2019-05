Mecz numer 5 – Arka faworytem bukmacherów

Przed decydującym meczem półfinału PLK bukmacherzy stawiają na drużynę z Gdyni. Kurs na wygraną Anwilu Włocławek z Arką wynosi 2.50.

W serii półfinałowej mamy oczywiście 2:2, po tym, gdy wszystkie mecze na własnym parkiecie wygrywali gospodarze. Arka dwukrotnie w Gdyni, a Anwil w Hali Mistrzów. Zdaniem bukmacherów, ten trend zostanie raczej podtrzymany.

Kurs w PZBUK na wygraną Arki wynosi 1.55, natomiast na wygraną Anwilu 2.50.

Linia punktowa – handicap na mecz to 4 punkty, czyli np. za tym Anwil -4 pkt. (nie przegra wyżej niż 4 pkt lub wygra), kurs wynosi 1.89.

Ciekawie wyglądają kursy na różnicę zwycięstw poszczególnych drużyn.

Wygrana Arki:

Od 1 do 5 punktów – 4.00

Od 6 do 10 punktów – 4.75

Od 11 do 15 punktów – 5.85

Wygrana Anwilu:

Od 1 do 5 punktów – 5.20

Od 6 do 10 punktów – 6.65

Od 11 do 15 punktów – 9.75

Na stronie PZBUK znajdziesz kilkadziesiąt innych kursów i zakładów na niedzielny (godz. 20) mecz Arka – Anwil.

