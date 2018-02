Mecz pomyłka – Stelmet ośmieszył Legię

Na koniec było 46 punktów różnicy, ale równie dobrze mogło być 70. Stelmet Zielona Góra pokonał Legię 109:63 potwierdzając, że zespół z Warszawy nie pasuje poziomem do PLK.

Nie ma sensu zagłębiać się w szczegóły spotkania, gdy obie drużyny dzieli aż taka przepaść. W połowie 4. kwarty Stelmet miał dokładnie 2 razy więcej punktów (90:45), niż beniaminek ekstraklasy. Bardziej ekscytujące było zastanawianie się, czy podczas przerwy na żądanie da się usłyszeć trenera Urlepa, niż to, co za chwilę wydarzy się na parkiecie.

Przed spotkaniem kibice zastanawiali się, jak w starciu z mistrzem polski wypadnie Anthony Beane, prawdopodobny król strzelców PLK w tym sezonie. Weryfikacja wypadła bardzo boleśnie – Amerykanin zdobył 6 punktów, trafił tylko 2/13 rzutów z gry. Legia próbowała, chciała, ale zwyczajnie brakowało umiejętności.

Najskuteczniejszym graczem Stelmetu był Adam Hrycaniuk, który zdobył 18 punktów, trafiając 9 z 11 rzutów z gry. Uwielbiamy i szanujemy „Bestię”, ale to też jest jakieś podsumowanie pojedynku drużyn z różnych lig.

Już jutro, w sobotę, czeka nas prawdziwy hit – o 17.45 Stelmet zagra z Anwilem Włocławek.

