Mecz wagi ciężkiej – czy Stelmet zacznie wygrywać w superlidze?

Już 24 z 30 meczów za Stelmetem i na pierwszy rzut oka są powody do optymizmu. Bilans 20-4, drugie miejsce w lidze i tylko 1 zwycięstwo mniej niż Arka. Także 2. atak i 2. obrona w lidze. Mimo to zespół z Zielonej Góry słabo wypada w meczach z silnymi rywalami.

Słabo przeciwko czołówce

Stelmet Enea BC Zielona Góra wygrał tylko 2 z 7 meczów przeciwko top5 i te wyniki powoli zaczynają się rzucać cieniem na ten zespół. Jeśli skończy sezon regularny z bilansem 2-9 w spotkaniach z „superligą”, będzie to spora czerwona flaga w kontekście playoffów. Przy Stelmecie duże wątpliwości może budzić gra przeciwko rywalom z tej samej lub wyższej półki. I nawet nie chodzi już o mecze w lidze VTB, gdzie Stelmet przegrywa seryjnie. Zielonogórzanie mają spore problemy w meczach z top5 PLK.

Zespół Igora Jovovicia wygrał tylko 2 mecze przeciwko superlidze (Arka, Stal) i to we własnej hali. Przegrał ze Stalą na wyjeździe 9 punktami, przegrał kolejno z Polskim Cukrem po zaciętej końcówce oraz Anwilem i – traktuj ten mecz jak chcesz – przegrał również w Pucharze Polski ze Stalą.

Po przerwie na Puchar Polski nie potrafił zatrzymać w Gdyni Jamesa Florence’a, który ot tak rzucił 19 punktów w 4 kwarcie. Trzeba zaznaczyć, że 5 z 7 tych trudnych meczów Stelmet rozegrał na wyjeździe i jeszcze może poprawić statystykę zwycięstw, wygrywając we własnej hali. Natomiast należy pamiętać, że drużyna Jovovicia wszystkich meczów playoffowych nie rozegra w hali CRS i ciągle nie ma zapewnionej przewagi własnego parkietu – może jej nie mieć nawet w 2 rundzie. A jak pokazał poprzedni sezon przewaga własnego parkietu znaczy coraz mniej.

Gdzie jest problem?

Porównałem wyniki Stelmetu w meczach przeciwko top5 i osobno w spotkaniach przeciw pozostałym drużynom ligi. Jakie są wnioski? Spośród wielkiej piątki Zastal gra najlepiej przeciwko klubom z miejsc 6-16. Ma wtedy najlepszy ofensywny i defensywny rating z top5.

Gorzej jest, gdy spojrzymy tylko na mecze, które musieli rozegrać przeciwko top5. Stelmet ma najgorszą obronę w superlidze i traci przeciwko najlepszym 107.5 punktu na 100 posiadań. Drużyna Jovovicia ma też 2 najgorszy net rating wśród tych z czołówki i gorzej wypada tylko chimeryczna Stal.









Jeśli porównamy obronę czołowych zespołów przeciwko top5 i pozostałym w PLK, to Stelmet wypada zdecydowanie najgorzej. Defensywa tej drużyny pogarsza się, aż o 9.2 punktu na 100 posiadań, gdy musi zmierzyć się z drużyną z miejsc 1-5 w stosunku do 6-16. Ta niestabilna obrona została w ostatnich tygodnia wzmocniona przez dodanie do składu Quinton Hosley. I to idealny moment dla tej drużyny na pokazanie, że są realnym kandydatem do mistrzostwa, a nie mocarnym zespołem, ale tylko na papierze.

Mecz o podwójnym znaczeniu

Wszystkim teoriom Stelmet BC może zaprzeczyć, grając dobrze i wygrywając 2 ostatnie mecze w superlidze. Dzisiaj w hali CRS Zastal zmierzy się z Polskim Cukrem Toruń i to może być super ważny mecz z dwóch powodów.

Po pierwsze, czekamy na wielki mecz zielonogórzan potwierdzający, że są w pierwszym rzędzie drużyn walczących o tytuł. Po drugie, PCT ma taki sam bilans (20-4) jak SZG i pierwszy mecz w Toruniu przegrał. Dla drużyny z Zielonej Góry priorytetem powinno być wygranie meczu, doprowadzenie do bilansu 1-1 w bezpośrednim starciu z Polskim Cukrem i najlepiej odrobienie 4 punktowej straty, żeby w przypadku takiego samego bilansu być o 1 miejsce wyżej niż Toruń.

Drugi ważny mecz czeka Stelmet 10 kwietnia, gdy do Zielonej Góry przyjedzie Anwil Włocławek.

