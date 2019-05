Mecze Polaków w Chinach – jest terminarz grupy!

Mistrzostwa Świata w koszykówce rozpoczniemy w sobotę, 31 sierpnia o godz. 10.00 polskiego czasu – w Pekinie zmierzymy się z Wenezuelą. Wszystkie mecze Polaków transmitować będzie TVP Sport.

Poznaliśmy godziny rozpoczęcia meczów mistrzostw świata w Chinach. Jak wiadomo – reprezentacja Polski zagra w grupie A z gospodarzami, Wenezuelą oraz Wybrzeżem Kości Słoniowej. Więcej na temat losowania i układu grup mundialu – znajdziesz TUTAJ >>

Koszykarskie mistrzostwa świata zostaną rozegrane w ośmiu chińskich miastach od 31 sierpnia do 15 września 2019 r. Dwie najlepsze ekipy każdej grupy awansują do kolejnej fazy grupowej. Pozostałe drużyny będą rywalizować o miejsca 17-32.

Terminarz grupy A z udziałem reprezentacji Polski (wszystkie mecze w Pekinie):

Polska – Wenezuela, sobota, 31 sierpnia, godz. 10:00

Chiny – Polska, poniedziałek, 2 września, godz. 14:00

WKS – Polska, środa, 4 września, godz. 10:00

źródło: PZKosz

