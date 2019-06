Najlepsza akcja playoff?! W pierwszej połowie meczu nr 3 w finale Anwil Włocławek – Polski Cukier Toruń Ivan Almeida nie miał litości dla obrony. Wsad ponad Damianem Kuligiem po prostu trzeba zobaczyć!

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>