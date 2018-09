Memoriał dla Koszalina – AZS wygrywa finał z Treflem

AZS Koszalin, nieco niespodziewanie, okazał się najlepszą drużyną Memoriału Jerzego Olejniczaka. W finale „Akademicy” wyraźnie pokonali Trefla Sopot 80:68.

W piątek, po tym, gdy Trefl wygrał z Kingiem Szczecin, napisaliśmy, że zespół z Sopotu bardzo dobrze wygląda w przedsezonowych sparingach. W sobotę AZS pokazał, że także przez sopocianami jeszcze sporo pracy, wyraźnie wygrywając finał koszalińskiego turnieju.

W zespole „Akademików” ton nadawali cudzoziemcy. Dragoslav Papić zdobył 22 punkty, trafiając m.in. 4/5 z dystansu. Drew Brandon dołożył wszechstronne 16 punktów, 5 zbiórek i 6 asyst. W całym meczu AZS trafił bardzo dobre 12/21 rzutów z dystansu (57%).

W Treflu, amerykański rozgrywający Ian Baker, po 30-punktowej zdobyczy z Kingiem, tym razem oddał tylko 5 rzutów z gry i zanotował 10 punktów. Najwięcej (14) zdobył Piotr Śmigielski, Paweł Leończyk dodał 10 oczek.

Trzecie miejsce w turnieju zdobył King Szczecin, który rozgromił pierwszoligową Kotwicę Kołobrzeg aż 109:64.

AZS Koszalin – Trefl Sopot 80:68 (18:20, 28:13, 12:22, 22:13)

AZS: Papić 22, Brandon 16, Radulović 15, Surmacz 11, Jakóbczyk 8, Kucharek 6, Tejić 2, Czujkowski 0, Zywert 0, Ratajczak 0

Trefl: Śmigielski 14, Taylor 12, Baker 10, Leończyk 10, Milovanović 7, Motylewski 5, Kulka 4, Jeszke 4, Pułkotycki 2, Walda 0, Kolenda 0

King Szczecin – Energa Kotwica Kołobrzeg 109:64 (29:9, 22:25, 33:12, 25:18)

King: Jogela 20, Kikowski 18, Sajus 16, Schenk 15, Paliukenas 13, Wilczek 11, Bartosz 10, Diduszko 4, Majcherek 2

@azskoszalinsa z Pucharem za pierwsze miejsce w I Memoriale Jerzego Olejniczaka 🏀👏👍💪⚪🔵 pic.twitter.com/xBy4vchEYY — AZS Koszalin S.A. (@azskoszalinsa) September 8, 2018