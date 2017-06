Miarka się przebrała – Knicks wyrzucają Phila Jacksona

Legendarnemu trenerowi od początku nie szło w roli generalnego menedżera w Nowym Jorku, ale miarka się przebrała, gdy zaczął próbować wymienić Kristapsa Porzingisa, jedyną nadzieję na dobrą przyszłość drużyny.

O poważnych planach Jamesa Dolana, właściciela Knicks, poinformował niezastąpiony Adrian Wojnarowski. Jego zdaniem, zwolnienie Phila Jacksona realne jest nawet jeszcze w środę.

Amerykański dziennikarz pisze to w sposób dyplomatyczny, ale – wraz z koncepcją oddania Porzingisa – właściciel Knicks zaczał nabierać podejrzeń, że “Mistrz Zen” nie jest już, z racji stanu zdrowia i wieku (ma 71 lat) w wystarczająco dobrej formie, by sprostać kierowaniu klubem z Nowego Jorku.

Jackson ma w Knicks pięcioletni kontrakt, zostały mu jeszcze 2 sezony, warte 24 miliony dolarów. Ale akurat ta organizacja i ten właściciel nigdy nie przejmowali się takimi problemami, spłacając zobowiązania wobec niejednego przedwcześnie zwalnianego pracownika.

Za kadencji Phila Knicks zanotowali bilans 80-166. Zupełnie nie wypalił autorski program z zatrudnieniem w roli trenera Dereka Fishera. Udało się kompletnie popsuć stosunki z dotychczasową gwiazdą zespołu – Carmelo Anthonym. Poza Kristapsem Porzingisem wybory w drafcie także nie rzucały na kolana. Gdy Jackson zaczął mówić o oddaniu Łotysza, otoczenie zrozumiało, że okręt może już zupełnie pójść na dno.

