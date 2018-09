Miasto Szkła Krosno, czyli po szklanie i…. legendy NBA na Podkarpaciu

Czarne chmury spowiły niebo nad Krosnem. Po pierwszym, dość udanym sezonie, przyszedł czas bolesnej weryfikacji. Drużyna z Podkarpacia zajęła dopiero 15. miejsce, a w tabeli wyprzedziła jedynie beniaminka z Warszawy.

– A dajcie już wszyscy święty spokój… Nie przypominajcie tego sezonu, bo aż nóż mnie się w kieszeni otwiera – irytował się pan Staszek.

– Takie są fakty – odpowiedziała Justyna Pochanke.

Warto jednak zauważyć, że nie tylko kibice z Krosna boleśnie przeżyli słaby sezon. W równie kiepskim humorze był Kamil Piechucki, który po zakończeniu rozgrywek przestał pełnić funkcję pierwszego trenera.

– Czego wciąż mi brak? Co tak cenne jest? Że piętnaste miejsce dziś, rysą jest na szkle? – dopytywał były już trener, próbując znaleźć spójną odpowiedź.

Wątpliwości w drużynie Miasta Szkła Krosno jednak przybywało, dlatego zarząd klubu zaczął się zastanawiać nad nowym pomysłem na drużynę.

– Kozak z ligi szwedzkiej?

– Był! – odpowiedzieli kibice.

– Egzotyczny zaciąg obcokrajowców?

– Był!

– A grono młodych zawodników z obiecującym polskim trenerem, było?

– Nie było!

– No to wszyscy razem. Tańczymy lambada…

A tym obiecującym trenerem okazał się Mariusz Niedbalski.

– Obiecującym? Czyli kolejny, który naobiecuje, naobiecuje i se pójdzie… – martwili się krośnieńscy kibice.

Spokojnie, powoli. Dajmy mu przynajmniej zabrać głos.

– Dziękuję – odparł trener Niedbalski. – Znamy się mało, więc powinienem powiedzieć parę słów o sobie, najpierw. Ale nie ma na to czasu, bo już od dziś bierzemy się mocno do pracy. Pragnę zapewnić wszystkich kibiców, że naszym nadrzędnym celem w tym sezonie będzie walka, determinacja i… Co tu jest napisane?

– Utrzymanie w lidze – szepnął zarząd.

– No właśnie! Tak jak już mówiłem będziemy walczyć. A ducha walki najłatwiej znaleźć w młodym ciele.

– Ja tam nigdy żadnego ducha w młodym ciele nie widziałem – trzeźwo zauważył siedzący na widowni lekarz medycyny sądowej.

Mimo wszystko, w Krośnie postanowiono nieco odmłodzić zespół i wykorzystać fakt, że trener Niedbalski dotychczas pracował w klubie SMS PZKosz Władysławowo. Właśnie stamtąd zabrał ze sobą środkowego Adriana Boguckiego. Pozostała polska część rotacji została uzupełniona graczami, którzy są już trochę obyci w PLK (Put, Grochowski) oraz zawodnikami, którzy zdążyli zadebiutować w Energa Basket Lidze, ale dotychczas mają niewiele spotkań na swoim koncie (Bojanowski, Pogoda, Kreft).

Czy to znaczy, że zespół z Krosna poszedł śladem Asseco Gdynia i zbudował skład wyłącznie w oparciu o Polaków?

– Spokojnie – odparł trener Niedbalski. – Mogę zapewnić, że w Krośnie nie zabraknie wielkich nazwisk.

– Oho, zaczynają się obiecanki cacanki. Zaraz jeszcze powie, że do Krosna Jordan zawita – szydzili krośnieńscy kibice.

– Żebyście się nie zdziwili… – odparł tajemniczo trener.

I faktycznie do Krosna zawitał Jordan, a nawet dwóch: Jordan Loveridge oraz Johnathan Jordan.

– Może Jamesa Le Brona też podpiszą – pomyślał wiceminister Stawiarski.

Aż tak dobrze nie było, ale oprócz Jordanów do drużyny dołączyli również: Charles Westbrook, Mihajlo Bogdanović i Tim Williams.

– Super. Ale mam nadzieję, że ten Tim, to nie będzie szklany Tim – odparł pan Staszek.

Zobaczymy. Najważniejsze, że udało się skompletować ciekawy skład. A, byłbym zapomniał. Miasto Szkła Krosno zaprezentowało również nowe stroje, które spotkały się z niezwykle ciepłym przyjęciem. A na przyjęciu, jak to na przyjęciu.

– No to co panowie? Po szklanie i walczymy o utrzymanie – wznosili toast zawodnicy.

Jak będzie się spisywać przebudowana drużyna Miasta Szkła Krosno? Kibice głęboko wierzą, że zdecydowanie lepiej niż prowadzona przez trenera Niedbalskiego kadra U-18, która w wakacje regularnie dostawała w czapkę. A nawet jeśli drużynie z Krosna przytrafi się jakaś seria porażek, to kibice mogą mieć pewność, że krośnieńskie młode szkło zostanie mocno zahartowane.

Michał Szczyżański

