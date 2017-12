Michael Beasley szaleje – MVP w Nowym Jorku

32 punkty, z czego 28 w drugiej połowie, a 11 z rzędu w kluczowym zrywie w czwartej kwarcie. Michael Beasley był gwiazdą czwartkowego meczu New York Knicks – Boston Celtics, który gospodarze wygrali 102:93.

Michael Beasley to wystrzałowy gość, pod każdym względem. W 2016 roku był MVP ligi chińskiej, teraz staje się bohaterem Nowego Jorku. W tym sezonie miał już dwa spotkania, w których rzucał po 30 punktów, ostatnio dobrze zastępował w piątce pauzującego Kristapsa Porzingisa, a w czwartek sprawdził się jako jego zmiennik.

Łotysz wrócił do gry, ale zdobył tylko punkcik i miał 0/11 z gry, więc show zrobił Beasley. Rzucił rekordowe w tym sezonie 32 punkty, trafił 13 z 20 rzutów, dodał do tego 12 zbiórek. Nic dziwnego, że fani w Madison Square Garden krzyczeli pod jego adresem „MVP, MVP!”.

Knicks z bilansem 17-14 są w tej chwili na ósmym miejscu na Wschodzie, a Beasley ze średnią 11,1 punktu w 25 meczach jest piątym strzelcem drużyny.

