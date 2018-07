Michael Beasley w Lakers – co oni tam kombinują?

Lance Stephenson, JaVale McGee i teraz Michael Beasley – niezły zestaw oryginałów szykuje się do gry u boku LeBrona Jamesa. Były numer 2 draftu odrodził się ostatnio w New York Knicks.

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>

Michael Beasley (29 lat, 208 cm) porozumiał się z Lakers w sprawie kontrakt na najbliższy sezon, w LA ma zarobić 3.5 miliona dolarów. Z LeBronem zna się już z Miami Heat, gdzie grali wspólnie w sezonie 2013-14 i podobno LBJ zawsze był pozytywnego zdania o jego grze.

W minionym sezonie, w barwach (owszem, słabych) Knicks, Beasley pokazał się z zaskakująco dobrej strony. Notował 13.2 punktu oraz 5.6 zbiórki na mecz, trafiał bardzo dobre 51% rzutów z gry oraz 40% z dystansu. Był jednym z najsolidniejszych graczy w drużynie.

Numer 2 draftu z 2008 roku ma być jednym z kluczowych rezerwowych w Lakers. Dołącza do całej grupy wolnych agentów, z których każdy jest jednocześnie dość nietypową postacią – do LA trafili w ostatnich tygodniach Lance Stephenson, Rajon Rondo i JaVale McGee.

Jednocześnie klub z Los Angeles wytrzymał presję i nie oddał żadnego z utalentowanych, młodych graczy w możliwej wymianie z udziałem Kawhiego Leonarda. Brandon Ingram, Kyle Kuzma, Josh Hart i inni będą mogli rozwijać się przy LeBronie. Nie wiadomo, jaka będzie przyszłość Lonzo Balla, nasilają się plotki, że Lakers spróbują się go jakoś pozbyć.

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>