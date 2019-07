Michael Finke – debiutant pod koszem Legii

Grający ostatnio w NCAA na uczelni Grand Canyon, Michael Finke został nowym środkowym Legii. To już piąty podkoszowy w zespole z Warszawy, a także czwarty gracz zagraniczny.

Michael Finke (23 lata, 208 cm) w Europie będzie dopiero debiutował – 4 poprzednie lata spędził na parkietach NCAA. Przez 3 sezony była to uczelnia Illinois, a w ostatnim Grand Canyon Antelopes.

Amerykanin był podstawowym zawodnikiem w rotacji – grał średnio 26 minut, a w tym czasie zdobywał 12,1 punktu i zbierał 5,1 piłki. Trafiał także 54% z gry i 32% za 3 punkty.

Finke może grać na obu pozycjach podkoszowych, choć raczej należy się go spodziewać na pozycji numer 5. Dość chętnie wychodzi na obwód – w ostatnim sezonie oddawał średnio 3,5 trójki na mecz (w sumie 8,2 prób z gry).

Michael uzupełnia strefę podkoszową zespołu z Warszawy, gdzie na ten moment jest już pięciu graczy – Keanu Pinder, Adam Linowski, Szymon Kiwilsza i Patryk Nowerski. Zawodników sporo, jednak wciąż się wydaje, że grającej na dwóch frontach Legii, brakuje nieco jakości na pozycjach 4 i 5.

Wszystkie transfery oraz na bieżąco aktualizowane składy drużyn PLK na sezon 2019/20 znajdziesz TUTAJ >>.

GS