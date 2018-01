Michael Fraser powraca – Rosa wreszcie ze środkowym

Takiego ogniwa w Radomiu brakowało. Solidny kanadyjski środkowy z doświadczeniami w PLK dołączy do zespołu Wojciecha Kamińskiego.

W trakcie dwóch sezonów w barwach Polfarmeksu Kutno Michael Fraser (33 lata, 203 cm) dał się poznać przede wszystkim jako doskonały zbierający. Potrafił w sezonie zbliżyć się nawet do średnich na poziomie double – double, notując na mecz 11.1 punktu oraz 9.7 zbiórki.

Doświadczony środkowy potrafił zdominować mecz pod tablicami, ale miewał tez mecze, w których był zaskakująco mało widoczny. W drugim sezonie w Kutnie wypadł zauważalnie słabiej. Nie był i nie będzie gwiazdą ligi, ale jest solidnym środkowym na poziomie PLK. W Rosie, która miała od początku rozgrywek poważne problemy z grą blisko obręczy, będzie znaczącym wzmocnieniem i powinien ułatwić życie graczom obwodowym.

Wiadomość jest o tyle zadziwiająca, że jeszcze w ostatnich dniach, z Rosy – także od trenera Wojciecha Kamińskiego – dobiegały zdecydowane deklaracje o tym, że na wzmocnienia składu w tym momencie nie ma dodatkowego budżetu. Jak widać, nie było aż tak źle…

Jak podaje klub z Radomia, nowy gracz dołączy do drużyny już w środę 31 stycznia, kiedy radomianie wrócą z wtorkowego, wyjazdowego meczu Ligi Mistrzów z francuskim SIG Strasbourg. Michael Fraser będzie już zgłoszony do rozgrywek Energa Basket Ligi i wraz z zespołem ROSY wyjedzie na mecz z Polpharmą Starogard Gdański, który rozegrany zostanie w sobotę 3 lutego.

