Michael Hicks – festiwal trafień z dystansu (WIDEO)

Polacy dziś o 16:30 zagrają w ćwierćfinale mistrzostw świata z Portoryko. Są powody do optymizmu – w znakomitej formie jest Michael Hicks, który trafieniami z dystansu nęka kolejnych rywali. Zobacz kilka jego niesamowitych trafień z poprzednich meczów.

Fazę grupową reprezentacja Polski w składzie: Michael Hicks, Marcin Sroka, Przemysław Zamojski i Paweł Pawłowski, zakończyli z bilansem trzech zwycięstw i jednej porażki, z tym że przegrana z Japonią przydarzyła się już wtedy, gdy mieliśmy zagwarantowane pierwszej miejsce w grupie.

Jedną z największych gwiazd mistrzostw rozgrywanych w Amsterdamie jest jak do tej pory Michael Hicks. Amerykanin z polskim paszportem imponuje przede wszystkim nieprawdopodobnymi trafieniami z dystansu, które pozwoliły Polakom ograć chociażby Łotyszy. Poniżej kilka jego niesamowitych rzutów.

Polacy już dziś o 16:30 zagrają w ćwierćfinale mistrzostwa świata z reprezentacją Portoryko. Transmisję można będzie obejrzeć na oficjalnym kanale FIBA 3×3 na YouTube.

