Michael Hicks znów w Polpharmie – na chwilę czy na dobre?

Znany i zadomowiony w Starogardzie Amerykanin z polski obywatelstwem po raz kolejny został zawodnikiem Polpharmy. Michael Hicks w najbliższym czasie ma zastąpić w rotacji kontuzjowanego Thomasa Davisa.

Michael Hicks (193 cm, 35 lat) nie grał w PLK od sezonu 2016/17. W poprzednich rozgrywkach zaliczył średnio udaną przygodę z pierwszoligowym zespołem z Krakowa, a w ostatnich miesiącach koncentrował się na występach w koszykówce 3×3 – jest w tej dyscyplinie liderem reprezentacji Polski.

Hicks w poprzednich latach już kilka razy z Polpharmą się rozstawał i kilka razy do niej wracał. Zdarzało się żegnać w kiepskiej atmosferze, przy niechęci trenerów i sugestiach, że Amerykanin ma zły wpływ na drużynę. W tym sezonie od początku sezonu trenował już z zespołem Artura Gronka, m.in. dlatego, że po prostu mieszka w Starogardzie, gdzie ma rodzinę.

Nie wiadomo, czy Michael podpisał umowę na czas określony – np. do czasu powrotu Thomasa Davisa, czy też do końca sezonu. Polpharma na nasze pytanie odmówiła udzielenia odpowiedzi, choć klub kontrakt oficjalnie już ogłosił.

W swoim ostatnim sezonie w Starogardzie (2016/17) Hicks zagrał 15 meczów, spędzał na boisku średnio po ok. 19 minut. Zdobywał 10.2 punktu na mecz, trafiając 40% rzutów z dystansu.

Polpharma chwalona była za dobrą grę młodych Polaków w swoim składzie, z tego punktu widzenia ruch z 35-letnim Hicksem wydaje się dość dziwny. Zobaczymy w praktyce, jaka będzie jego rola w zespole. Już we wtorek „Kociewskie Diabły” zmierzą się w derbowym pojedynku z Arką Gdynia.

