Michael Humphrey we Wrocławiu – Śląsk wciąż ryzykuje

Dostał niewiele szans w Stelmecie, a teraz przenosi się do Wrocławia. Michael Humphrey został nowym zawodnikiem Śląska Wrocław i jest tam już trzecim Amerykaninem.

Michael Humphrey (23 lata, 206 cm) na europejskich parkietach w poprzednim sezonie dopiero debiutował. Po czterech latach na uczelni Stanford trafił do rosyjskiej Parmy Perm, skąd w połowie sezonu przeniósł się (razem z Kodim Justicem) do Stelmetu Enei BC Zielona Góra.

Amerykanin jednak zbyt wielkim wsparciem dla zespołu prowadzonego przez Igora Jovovicia nie był. W sumie zagrał tylko przez 137 minut w 17 meczach – 63 minuty w PLK (10 spotkań) i 74 minuty w VTB (7), czyli w polskiej lidze spędzał na parkiecie średnio nieco ponad 6 minut. Humphrey zakończył ligowy sezon w Stelmecie ze średnimi na poziomie 2,7 punktu i 2,2 zbiórki.

Amerykanin to gracz operujący zazwyczaj blisko obręczy, posiada także przyzwoity rzut z półdystansu. Powinien się dobrze odnaleźć w grze pick and roll, gorzej z grą 1 na 1. Aktywny jest w atakowaniu ofensywnej zbiórki, co jest jego sporym atutem. Może mieć za to problem z ciężkimi centrami, którym ustępuje warunkami.









Mimo że Stelmet miał opcję pozostawienia Humphreya na kolejne rozgrywki, to tak jak w przypadku Kodiego Justice’a, zdecydował się na nieprzedłużania współpracy.

Ostatecznie Amerykanin zostaje w Polsce jako nowy podkoszowy zespołu z Wrocławia i jednocześnie trzeci gracz zagraniczny w Śląsku. Będzie prawdopodobnie występował na pozycjach 4 i 5, gdzie kandydatami do dużych minut, póki co, są Kadeem Batts, Michał Gabiński i Aleksander Dziewa.

To kolejny ryzykowny ruch Śląska, który póki co do składu dołączył debiutanta prosto po uczelni; gracza, który ostatnio grał w poważnej lidze w 2016 i teraz Humphreya, który odbił się od Stelmetu.

Śląsk jest już bliski zakończenia budowy składu. Do drużyny prawdopodobnie dołączy jeszcze jeden zawodnik zagraniczny (pozycje 2/3) oraz doświadczony Polak.

GS