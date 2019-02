Michał Chyliński królem trójek – o włos!

Michał Chyliński z Arged BMSlam Stali Ostrów Wlkp. wygrał Aerowatch Konkurs rzutów za 3 punkty. W finale ostatnim rzutem wyprzedził Omara Prewitta i uzyskał świetny wynik – 22 punkty na 30 możliwych.

Sześciu uczestników wzięło udział w konkursie rzutów za 3 punkty – Paweł Kikowski z Kinga Szczecin, Michał Chyliński z Arged BMStali Ostrów Wlkp., Marcin Dutkiewicz z TBV Startu Lublin, Omar Prewitt z Legii Warszawa, Michael Umeh z Polskiego Cukru Toruń i Tre Bussey z Polpharmy Starogard Gd.

Zawodnicy oddawali po 5 rzutów z 5 różnych pozycji. Ostatnia piłka z każdego kosza liczona była podwójnie, czas to 60 sekund.

Punktacja:

Kikowski – 15

Umeh – 11

Prewitt – 16

Dutkiewicz – 15

Chyliński – 18

Bussey – 16

Zawiódł Michael Umeh, który nie wyrobił się w czasie i skończył najgorszym wynikiem.

Do finału awansowało trzech najlepszych.

Punktacja:

Chyliński – 22

Bussey – 13

Prewitt – 21

Doskonała rundy zaliczył Omar Prewitt. Bussey oddawał rzuty zupełnie inaczej niż w trakcie meczu, praktycznie nie odrywał się od parkietu przy ich wykonywaniu. Pomylić się nie chciał także Michał Chyliński, który ostatnim „money ballem” wyprzedził Omara Prewitta. Nic nie ujmując jego świetnemu wynikowi – powtórki pokazały, że zwycięski rzut mógł być oddany już po czasie.

Grzegorz Szybieniecki

Świetny występ Omara Prewitta w finale konkursu rzutów za 3 punkty. Legionista zdobył 21 punktów. Zaraz dowiemy się, czy da mu to zwycięstwo w konkursie. pic.twitter.com/CLsRLKl6Xa — Legia Kosz (@LegiaKosz) February 16, 2019