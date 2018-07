Michał Chyliński nadal ze Stali – jeszcze sezon w Ostrowie

Bardzo doświadczony rzucający pozostaje w dotychczasowym klubie. Michał Chyliński podpisał nowy kontrakt z BM Slam Stalą.

Michał Chyliński (32 lata, 196 cm), były reprezentant Polski, zagra swój drugi sezon w Stali. Przed Ostrowem grał w Anwilu, a jeszcze wcześniej przez 5 lat w Turowie Zgorzelec. W minionym sezonie zdobył z drużyną srebrny medal, choć sam indywidualnie nie miał jakoś szczególnie udanych rozgrywek.

Popularny „Chylu” w trakcie całego sezonu notował średnio 7.3 punktu oraz 1.5 asysty na mecz, trafiał 41.8 % rzutów z gry w tym 37.4% trójek. Zdarzały mu się mecze, gdy trafiał 3-4 razy z dystansu (raz także w finale), ale np. miał też w playoff serię, gdy nie trafił żadnego rzutu z gry przez 5 kolejnych spotkań.

Doświadczony, sporo potrafiący zawodnik, który nie będzie miał problemu z presją, ale jednocześnie gracz nierówny, jakby trochę hamowany po licznych kontuzjach z przeszłości.

Nowa umowa Chylińskiego to drugi kontrakt zawodniczy, o którym oficjalnie poinformowała Stal, nadal starająca się o zdobycie licencji na grę w PLK w najbliższym sezonie – do zespołu dołączył także Witalij Kowalenko. Nowym trenerem drużyny został niedawno Wojciech Kamiński.

