Michał Chyliński – Stal stawia na doświadczenie

31-letni rzucający nie czekał długo na nowy klub – kilka godzin po rozwiązaniu umowy z Anwilem, podpisał kontrakt w Ostrowie Wlkp.

Michał Chyliński nie miał udanych dwóch ostatnich sezonów – ani w Telekom Baskets Bonn, ani w Anwilu Włocławek. Przeszkadzały mu kontuzje, choć na początku minionych rozgrywek we Włocławku nawet jak był zdrowy, to pudłował niemiłosiernie. Strzelec, którego mocną stroną był rzut z dystansu, zaczął sezon od 7/29 z dystansu w sześciu meczach.

Potem było lepiej, „Chylu” zagrał kilka bardzo dobrych meczów – rzucił 15 punktów z Turowem, 24 z Polskim Cukrem, 18 z Kingiem. Przeciwko Stali też wypadał nieźle (12 i 13 punktów), sezon zakończył ze średnią 8,9 punktu na mecz. Choć „zakończył” to nieprecyzyjne słowo – koszykarz został do tego zmuszony ze względu na kontuzję kolana.

Teraz – po dynamicznych ostatnich dniach zakończonych poniedziałkowym rozwiązaniem kontraktu we Włocławku i podpisaniem nowej umowy ze „Stalówką” – „Chylu” będzie odbudowywał się w Ostrowie Wlkp., gdzie Stal znów chce walczyć o medal. Na razie zespół Emila Rajkovicia ma pięciu Polaków – podpisanych już Łukasza Majewskiego, Mateusza Kostrzewskiego, Tomasza Ochońkę oraz Chylińskiego, a także Grega Surmacza, z którego ogłoszeniem klub jeszcze zwleka.

To zestaw bardzo doświadczony, najmłodszy w nim Kostrzewski ma 28 lat. W Ostrowie najwyraźniej lubią jednak ogranych w różnych zespołach weteranów, podobnie wyglądała przecież drużyna z minionych rozgrywek. I jak widać po wyniku – doświadczenie daje efekty.

