Michał Chyliński w Bydgoszczy – z Astorią na dobre

Nie dość, że powrót, to w dodatku aż na 3 lata! Były reprezentant Polski, Michał Chyliński, po udanym ostatnim sezonie w Ostrowie, podpisał długoletni kontrakt z Enea Astorią Bydgoszcz.

Poprzedni sezon dla Michała Chylińskiego (33 lata, 196 cm) indywidualnie był bardzo udany, a może nawet był najlepszym w jego karierze. W barwach Argedu BMSlam Stal zdobywał średnio 13,5 punktu, trafiał za 3 ze skutecznością 43% i zbierał 3,1 piłki. Wszystkie te statystyki są jego najlepszymi jeśli chodzi o grę w PLK.

Jeśli chodzi o indywidualne osiągnięcia, to także należy wspomnieć o wygraniu konkursu rzutów za 3 punkty (nieco kontrowersyjnie) podczas Pucharu Polski rozgrywanego w Warszawie.

Chyliński nie zdecydował się zostać na trzeci z rzędu sezon w Ostrowie (srebro w 2018 roku) i przenosi się do Bydgoszczy. Z Eneą Astorią podpisał 3-letni kontrakt. To powrót Michała do domu, bowiem jest on wychowankiem tego klubu.

To właśnie w barwach Astorii stawiał pierwsze kroki w koszykarskiej ekstraklasie. W sezonie 2005/06 średnio na parkiecie przebywał przez 15 i pół minuty, a w tym czasie zdobywał 5,8 punktu.

Michał w zeszłym sezonie był jednym z najpoważniejszych kandydatów do miana najbardziej wartościowego polskiego zawodnika w lidze. Po takim sezonie można się trochę dziwić, dlaczego taki gracz przechodzi do beniaminka ligi. Jednak w tym przypadku na pewno sporą rolę odegrała długość kontraktu, czyli aż 3 lata oraz rodzinne miasto.

W Astorii z pewnością będzie kluczową postacią w rotacji. Ma ogromne doświadczenie, które powinno pomóc bydgoszczanom w ich powrocie na parkiety PLK. Świetne umiejętności strzeleckie i naprawdę dobra forma fizyczna powinny także pasować do stylu gry, jaki w zeszłym sezonie preferował Artur Gronek, obecny trener Astorii.

Skład zespołu z Bydgoszczy bardzo szybko się uzupełnia. Całkiem niedawno przecież kontrakt podpisał były środkowy Polpharmy Starogard Gdański, Adam Kemp. Umowy mają już także inni polscy gracze – m.in. Marcin Nowakowski i Jakub Dłuski.

GS