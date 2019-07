Michał Dukowicz trenerem – Dąbrowa zaczyna pracę

Po kilku tygodniach ciszy w eterze, są sygnały życia od MKS-u. Mający za sobą wiele lat w roli asystenta pierwszych szkoleniowców w Dąbrowie, Michał Dukowicz, po raz pierwszy obejmuje stery w zespole.

Michał Dukowicz (39 lat) w Dąbrowie jest nieprzerwanie od ponad 25 lat. Najpierw był zawodnikiem, a potem pełnił rolę asystenta trenera. W ekstraklasie pracował u boku Wojciecha Wieczorka, Drażena Anzulovicia i Jacka Winnickiego.

Jak sam mówi na oficjalnej stronie klubu z Dąbrowy, trener Winnicki dalej widział go w roli swojego asystenta, tym razem w Arged BMSlam Stali Ostrów Wlkp., jednak zdecydował się po raz pierwszy w swojej karierze poprowadzić zespół w PLK.

Dukowicz zadebiutuje w roli pierwszego trenera w PLK. To od niego MKS rozpoczyna budowę zespołu na kolejny sezon. W Dąbrowie ważny kontrakt ma tylko Jakub Kobel, choć jak sam trener mówi w wypowiedzi w oficjalnym komunikacie, umowy podpisało już dwóch kolejnych graczy.

